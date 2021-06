The Blacklist Saison 9 : Megan Boone ne sera pas de retour

Il semble que NBC ne voulait pas laisser le doute aux spectateurs de The Blacklist, puisqu’il a été annoncé officiellement avant la diffusion du dernier épisode de la saison 8 que Megan Boone quittait la série à ce niveau.

L’histoire d’Elizabeth Keen se conclut donc avec toute la vérité sur son existence, sa famille et son lien avec Raymond “Red” Reddington (James Spader). C’est en tout cas la promesse qui est faite pas l’équipe créative de The Blacklist qui poursuivra donc l’aventure sans une de ses deux stars.

Cette annonce n’est pas une très grande surprise pour les fans de la série, puisque Megan Boone a déjà été absente une bonne partie de la saison 8. L’actrice a décidé de partir et cela fut négocié assez tôt avec l’équipe créative pour que tout le monde puisse s’organiser pour offrir à Elizabeth Keen des adieux à sa mesure.

En ce qui concerne la saison 9 qui a été officialisée dès janvier dernier, le casting de The Blacklist rassemblera toujours James Spader, Diego Klattenhoff et Harry Lennix qui sont présents depuis le pilote, mais aussi Amir Arison, Hisham Tawfiq et Laura Sohn.

Les saisons 1 à 7 de The Blacklist sont actuellement disponibles en DVDs. Vous pouvez retrouver les 6 premières en streaming sur Netflix.

