Une saison 9 pour The Blacklist, NBC renouvèle déjà la série avec James Spader

NBC ne perd pas de temps. Après avoir diffusé seulement trois épisodes de la saison 8 de The Blacklist, le network américain annonce que la série avec James Spader est renouvelée pour une saison 9.

Il faut dire que cette saison est un peu particulière, et NBC peut certainement compter sur The Blacklist qui est devenu une sorte de valeur sûre pour le network. Les deux premiers épisodes de cette saison 8 ont rassemblé 7,5 millions de téléspectateurs et réalisé du 1.2 pts sur les 18-49 ans.

Surtout, à ce stade, ce n’est pas un secret que The Blacklist tend à être particulièrement suivi sur les plateformes de streaming/en décalé. Ainsi, au cours de la saison 2019-2020, la série a presque atteint les 39 millions de spectateurs toutes plateformes confondues, se plaçant par ailleurs deuxième au classement des dramas de network sur les 18-49 ans.

On peut ajouter à cela que The Blacklist génère pas mal de profit pour le studio Sony Pictures TV grâce à ces ventes internationales et un accord lucratif avec Netflix. NBCUniversal touche une partie de ses revenues, un plus non négligeable pour assurer le renouvellement.

The Blacklist, qui nous relate l’histoire de Raymond “Red” Reddington, un criminel de premier plan qui se rend volontairement au FBI et commence à leur fournir des informations pour faire tomber de dangereux criminels, met donc à l’affiche James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff, Amir Arison, Hisham Tawfiq, Laura Sohn et Harry Lennix.

En France, la série est diffusée sur TF1, mais aussi Série Club et NRJ12 et on peut retrouver les cinq premières saisons sur Netflix. Elle est également disponible en DVD.

