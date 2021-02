The Bold Type Saison 4 : C’est le retour de celles qui osent, dès aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo en France

Alors que nous apprenons la cinquième saison de The Bold Type sera également la dernière, la quatrième arrive finalement en France, un an après sa diffusion américaine. On peut la retrouver dès aujourd’hui sur Amazon Prime Video. toujours sous le titre Celles qui osent.

Naturellement, cette saison 4 de The Bold Type continue de relater les mésaventures professionnelles et personnelles de Jane, Kat et Sutton — respectivement incarnées par Katie Stevens, Aisha Dee, et Meghann Fahy. Néanmoins, il y a un changement à la tête de la série, avec Wendy Straker Hauser qui est désormais showrunner. Cette dernière travaille cependant sur le show depuis ses débuts, ce qui devrait assurer la continuité avec fluidité.

Quoi qu’il en soit, les nouveaux épisodes verront ainsi Jane devant trouver comment accepter le fait que son petit-ami Pinstripe a embrassé une autre femme, alors que Sutton tente de devenir une influenceuse dans le monde de la mode. De son côté, Kat devra se confronter à des complications inédites avec son ex (Nikohl Boosheri). Sans oublier les obstacles que le magazine Scarlet devra aussi surmonter.

Pour terminer, notons que cette saison 4 de The Bold Type est plus longue que les précédentes, puisqu’elle se compose de 16 épisodes (contre 10 habituellement).

