The Bold Type Saison 5 : Jane, Kat et Sutton font leur ultime retour, dans moins d’un mois sur Freeform

L’histoire de Jane, Kat et Sutton touche bientôt à sa fin, avec la diffusion de la cinquième et dernière saison de The Bold Type (De Celles qui Osent) à partir du mercredi 26 mai sur Freeform, et disponible dès le lendemain sur la plateforme Hulu.

La saison 4 avait laissé Jane, Kat et Sutton touchant leurs limites autant sur un plan personnel que su un plan professionnel à Scarlet Magazine.

Cette saison 5 de The Bold Type se compose alors de 6 épisodes ayant pour vocation de mener à bien l’histoire du trio. Les trois amies sont ainsi sur le point de pouvoir définir exactement qui elles sont et comment laisser leurs marques sur le monde. Leur futur est prometteur, et l’amour et le soutien qu’elles s’apportent mutuellement ne changera jamais.

Cette saison 5 de The Bold Type (dont les 4 premières saisons sont disponible chez nous sur Amazon Prime Video) rassemble Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy, Stephen Conrad Moore et Melora Hardin.

