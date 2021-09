The Bold Type Saison 5 : Jane, Kat et Sutton reviennent pour faire leurs adieux, dès à présent sur Prime Vidéo en France

L’histoire de Jane, Kat et Sutton touche à sa fin. D’ailleurs, elle s’est déjà terminée il y a quelques semaines sur la chaine américaine Freeform. Maintenant, la cinquième et dernière saison de The Bold Type (De Celles qui Osent) est disponible en France et on peut ainsi découvrir les derniers épisodes sur Amazon Prime Video.

Tout d’abord, rappelons que la saison 4 avait laissé Jane, Kat et Sutton touchant leurs limites autant sur un plan personnel que sur un plan professionnel à Scarlet Magazine. Cette saison 5 de The Bold Type qui ne se compose que de 6 épisodes a donc pour vocation de mener proprement à son terme l’histoire du trio.

Les trois amies sont sur le point de pouvoir définir exactement qui elles sont et comment elles peuvent laisser leurs marques sur le monde. Leur futur est prometteur, et l’amour et le soutien qu’elles s’apportent mutuellement ne changeront jamais.

Cette saison 5 de The Bold Type rassemble de nouveau au sein de son casting Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy, mais également Stephen Conrad Moore et Melora Hardin.

