Une saison 5 pour The Bold Type/De celles qui osent, qui sera également la dernière de la série

Six mois après la conclusion de la saison 4 de The Bold Type, disponible en France sur Amazon Prime Video sous le titre De Celles qui osent, Freeform annonce son renouvellement et son annulation en même temps. En effet, la chaine américaine a commandé une saison 5 qui sera également la dernière de la série.

Jane, Kat et Sutton ont ainsi le droit à seulement six épisodes pour boucler leur histoire qui seront diffusées plus tard cette année. Le trio d’amies sera alors sur le point de pouvoir définir exactement qui elles sont et comment laisser leurs marques sur le monde. Leur futur est prometteur, et l’amour et le soutien qu’elles s’apportent mutuellement ne changera jamais, d’après le résumé officiel.

Rappelons que la saison 4 de The Bold Type n’a pas eu de conclusion propre, dans le sens où le tournage a été interrompu deux épisodes avant la fin à cause de la pandémie. Seulement 16 épisodes au lieu de 18 ont été produits. La cinquième devra donc rebondir sur les derniers évènements avant de mieux se lancer vers la conclusion.

The Bold Type met à l’affiche Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy. Il a par ailleurs été confirmé que l’actrice Nikohl Boosheri serait de retour dans la peau d’Adena, l’ex de Kat, pour plusieurs épisodes.

