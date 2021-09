The Boys : Amazon commande officiellement le spin-off à Vought Academy

L’univers de The Boys s’étoffe officiellement sur Amazon: le service de streaming vient d’annoncer avoir passé commande une série dérivée qui nous entrainera à l’université!

Plus spécifiquement, l’histoire prendra place à la Vought Academy, une école pour les Supes qui s’inspire du groupe G-Men du comics, une parodie des X-Men de Marvel. Dans le cas présent, la série est décrite comme un croisement entre la série universitaire et Hunger Games, avec les éléments satiriques de The Boys.

Elle prendra donc place dans une université entièrement réservée aux jeunes adultes avec des pouvoirs et explorera comment Vought testent les limites de leurs étudiants, en mettant à l’épreuve leurs limites physiques, sexuelles et morales, et les montant les uns contre les autres.

Ce projet était initialement supervisé par le scénariste Craig Rosenberg (qui a par ailleurs écrit sur les deux premières saisons de The Boys), mais ce dernier a donc quitté la série pour différences créatives. Michele Fazekas et Tara Butters (Agent Carter) prennent la suite et seront donc les showrunners de ce spin-off.

Si cette série dérivée n’a pas encore de titre officiel, elle réunira en tout cas Jaz Sinclair (Chilling Adventures of Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shane Paul McGhie (Unbelievable), Aimee Carrero (Elena of Avalor), Reina Hardesty (Brockmire) et Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters) dans la peau de jeunes super-héros. D’autres noms sont à venir.

En attendant d’en savoir plus, rappelons que le tournage pour la saison 3 de The Boys est terminé et il ne reste plus qu’à Amazon à annoncer une date de lancement.