The Boys Saison 2 : Billy, Hughie et les autres sont en fuite, dès aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo

Les superhéros les plus problématiques de la télévision sont de retour sur Amazon Prime Vidéo avec la saison 2 de The Boys dont l’intégralité des épisodes n’est pas mise en ligne en une seule fois. En effet, ce vendredi 4 septembre, nous avons les 3 premiers épisodes. Les suivants arriveront au rythme d’un par semaine après cela.

Si vous n’êtes pas familiers avec The Boys, il s’agit d’une série développée par Eric Kripke (Supernatural, Timeless) qui est inspirée par le comic book du même nom écrit par Garth Ennis et illustré par Darick Roberston. L’histoire prend place dans un univers peuplé de superhéros gérés par Vought, un conglomérat très dangereux. Dans cette satire ultraviolente, ces personnes dotées de super-pouvoirs sont pour la plupart corrompues par leur statut de célébrités, commettent alors des actes répréhensibles et font de sacrés dégâts sur leur passage. C’est là qu’entre en jeu Billy Butcher (Karl Urban), un homme qui déteste les superhéros et plus spécifiquement les Seven, le plus puissant groupe de superhéros. Il forme ainsi une équipe pour les surveiller – lire le bilan de la saison 1.

En saison 2, les Boys sont en fuite, pourchassés par les Supes et cherchant à se regrouper pour se battre contre Vought. Vivant cachés, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) essaient de s’ajuster à leurs nouvelles conditions de vie, et ignorent au départ où Butcher (Karl Urban) se trouve. Lorsque celui-ci refait surface un plan est mis en place pour éliminer la menace représentée par les Supes.

Au niveau du casting, cette saison 2 de The Boys rassemble Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Kapon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Aya Cash et Giancarlo Esposito. En guest stars, nous croiserons également Goran Visnjic et Claudia Doumit (de Timeless).

