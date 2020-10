The Boys Saison 2 : La série dans le Top 10 des programmes de streaming les plus regardés

The Boys est le plus gros succès d’Amazon Prime Video et rien ne le prouve plus que les chiffres de Nielsen qui nous montre que la série a su rejoindre le Top 10 des programmes les plus regardés en streaming, entourés de productions disponibles sur Netflix.

Signifions que Nielsen mesure les audiences en fonction du temps que les téléspectateurs passent devant le film ou la série et met ce temps en perspective avec le nombre total d’épisodes que compte le support pour tirer ses conclusions. Bien entendu, cela ne nous offre pas une vue globale des visionnages, et reste fixé sur les chiffres américains. Les données fournies par les services comme Netflix restent plus que limitées, tandis qu’Amazon et Disney+ ne communiquent rien du tout à ce jour.

Reste que les informations que nous délivre Nielsen nous indiquent sans conteste le succès de The Boys qui a fait son retour sur Amazon le 4 septembre avec trois épisodes, la saison s’étant terminée le 9 octobre.

Des chiffres qui correspondent ainsi au début de la saison, et qui lui permettent d’occuper la quatrième place, entourée de programmes disponibles sur Netflix. Si The Boys a perdu une place par rapport à la semaine précédente, il faut noter que les spectateurs ont passé plus de temps devant (1.06 milliard vs 891 millions la semaine précédente).

Notons que l’on trouve entre parenthèses la place occupée par la série la semaine précédente et l’astérisque indique qu’il s’agit de contenus originaux Netflix. On peut d’ailleurs pour l’occasion remarquer la grande popularité de la comédie des années 90 Sister, Sister (avec Tia et Tamera Mowry).

Top 10 des programmes de streaming selon Nielsen (semaine du 7 septembre au 13 septembre)

1 (1). Cobra Kai* (Netflix), 1.66 milliard de minutes vues

2 (7). Away* (Netflix), 1.37 milliard

3 (2). Lucifer* (Netflix), 1.12 milliard

4 (3). The Boys* (Amazon), 1.06 million

5 (4). The Office (Netflix), 947 millions

6 (5). Criminal Minds (Netflix), 783 millions

7 (8). Grey’s Anatomy (Netflix), 705 millions

8 (entrée). NCIS (Netflix), 587 millions

9 (6). Shameless (Netflix), 556 millions

10 (entrée). Sister, Sister (Netflix), 432 millions

Top 10 des programmes de streaming selon Nielsen (semaine du 31 août au 6 septembre)

1 (2). Cobra Kai (Netflix), 2.17 milliards de minutes vues

2 (1). Lucifer (Netflix), 1,42 milliard

3 (entrée). The Boys (Amazon), 891 millions

4 (3). The Office (Netflix), 843 millions

5 (7). Criminal Minds (Netflix), 675 millions

6 (8). Shameless (Netflix), 639 millions

7 (entrée). Away (Netflix), 631 millions

8 (7). Grey’s Anatomy (Netflix), 616 millions

9 (4). The Legend of Korra (Netflix), 541 millions

10 (entrée). Mulan (Disney+), 525 millions

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.