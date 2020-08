The Boys Saison 2 : Butcher et son groupe sont prêts à tout exploser dans l’ultime trailer et en septembre sur Amazon

Gros succès de l’an dernier pour Amazon, la série The Boys fait son retour maintenant dans un mois sur la plateforme. Plus spécifiquement, on pourra découvrir la saison 2 de The Boys à partir du 4 septembre, avec la mise en ligne des trois premiers épisodes ce jour-là puis un épisode par semaine après. En attendant, un nouveau trailer sanglant a été dévoilé pour faire patienter.

Pour rappel, The Boys fut développée par Eric Kripke (Supernatural, Timeless), inspirée par le comic book du même nom écrit par Garth Ennis et illustré par Darick Roberston. L’histoire prend place dans un univers peuplé de super-héros gérés par Vought, un conglomérat très dangereux. Dans cette satire ultraviolente, ces personnes dotées de super-pouvoirs sont pour la plupart corrompues par leur statut de célébrités, commettent alors des actes répréhensibles et font de sacrés dégâts sur leur passage. C’est là qu’entre en jeu Billy Butcher (Karl Urban), un homme qui déteste les super-héros et plus spécifiquement les Seven, le plus puissant groupe de super-héros. Il forme ainsi une équipe pour les surveiller.

En saison 2,les Boys sont en fuite, pourchassés par les Supes et cherchant à se regrouper pour se battre contre Vought. Vivant cachés, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) essaient de s’ajuster à leurs nouvelles conditions de vie, et ignorent au départ où Butcher (Karl Urban) se trouve. Lorsque celui-ci refait surface s’amorce un plan pour éliminer la menace représentée par les Supes.

Du côté des Supes, Starlight (Erin Moriarty) tente de garder le contrôle sur son rôle dans le groupe, alors que Homelander (Antony Starr) agit pour obtenir les commandes totales. Sa place et son pouvoir sont menacés par l’ajout de Stormfront (Aya Cash), une super-héroïne populaire sur les réseaux sociaux qui possède également son propre agenda. En parallèle, les Supervillains font des vagues alors que Vought tente de capitaliser sur la paranoïa du pays. Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) et Black Noir (Nathan Mitchell) complètent naturellement les Seven.

En plus d’Aya Cash, cette saison 2 de The Boys accueille Goran Visnjic (Timeless) dans la peau d’Alistair Adana, un homme à la tête d’une église , et Claudia Doumit (aussi Timeless) pour incarner Victoria Neuman, membre du Congrès. Jim Beaver (Supernatural) sera de retour dans la peau du Secrétaire à la Défense Robert A. Singer, tout comme Giancarlo Esposito (Better Call Saul) dans le rôle de Stan Edgar, CEO de Vought CEO.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.