Une saison 3 de The Boys, Amazon Prime Vidéo renouvelle la série avant l’arrivée de la saison 2

Il faut attendre encore un bon mois avant que la saison 2 de The Boys n’arrive sur Amazon Prime Video. Cela n’empêche pas la plateforme de streaming d’annoncer que la série a été officiellement renouvelée pour une saison 3.

En plus d’être reconduite, The Boys qui reviendra ainsi à partir du 4 septembre sur Amazon — avec ses premiers épisodes avant de passer à un par semaine jusqu’au 9 octobre — s’offre un aftershow. Cette émission intitulée Prime Rewind: Inside The Boys sera présentée par Aisha Tyler (Archer) et proposera donc tous les vendredis une discussion avec les membres de l’équipe du show autour de l’épisode de la semaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série d’Eric Kripke (Supernatural, Timeless), The Boys est basée sur le comic book du même nom écrit par Garth Ennis et illustré par Darick Roberston. L’histoire prend place dans un univers peuplé de super-héros gérés par Vought, un conglomérat très dangereux. Dans cette satire ultraviolente, ces personnes dotées de super-pouvoirs sont pour la plupart corrompues par leur statut de célébrités, commettent alors des actes répréhensibles et font de sacrés dégâts sur leur passage. C’est là qu’entre en jeu Billy Butcher (Karl Urban), un homme qui déteste les super-héros et plus spécifiquement les Seven, le plus puissant groupe de super-héros. Il forme ainsi une équipe pour les surveiller.

En saison 2, les Boys sont en fuite, pourchassés par les Supes et cherchant à se regrouper pour se battre contre Vought. Vivant cachés, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) essaient de s’ajuster à leurs nouvelles conditions de vie, et ignorent au départ où Butcher se trouve.

