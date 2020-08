The Boys Saison 3 : Après Supernatural, Jensen Ackles devient L’Original Super-héros

Alors que le tournage pour les deux derniers épisodes de Supernatural devrait bientôt reprendre, si tout va bien, l’avenir sera donc super-héroique pour l’un des frères Winchester. En effet, Jensen Ackles vient de rejoindre la distribution de la saison 3 de The Boys d’Amazon Prime Video, retrouvant par la même occasion Eric Kripke, le créateur de Supernatural.

Pour rappel, cette série basée sur le comic book du même nom écrit par Garth Ennis et illustré par Darick Roberston prend place dans un univers peuplé de super-héros gérés par Vought, un conglomérat très dangereux. Dans cette satire ultraviolente, ces personnes dotées de super-pouvoirs sont pour la plupart corrompues par leur statut de célébrités, commettent alors des actes répréhensibles et font de sacrés dégâts sur leur passage. C’est là qu’entre en jeu Billy Butcher (Karl Urban), un homme qui déteste les super-héros et ses « boys », qui souhaite surveiller, exposer et détruire les Seven, le plus puissant groupe de super-héros.

Dans la saison 3 de The Boys, Jensen Ackles prêtera ses traits à Soldier Boy, un homme qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale et qui est devenu la première « super célébrité » et un pilier de la culture américaine pour des décennies.

Jensen Ackles n’est pas le premier acteur de Supernatural à apparaitre dans The Boys, Jim Beaver (aka Bobby Singer) incarnant Robert Singer, le secrétaire américain à la Défense dans la série.

Nous avons encore le temps avant de découvrir Jensen Ackles en super-héros, nous avons d’abord la seconde saison de The Boys à découvrir. Cette dernière commence le vendredi 4 septembre sur Amazon Prime Vidéo, avec trois épisodes, puis un épisode mis en ligne chaque semaine jusqu’au 9 octobre.

