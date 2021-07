The Boys Saison 3 : Faites le point sur l’actu des Supes avant le retour de la série

La promotion pour la saison 3 de The Boys a déjà bien commencé depuis que le tournage a débuté et cela passe à la vitesse supérieure avec une nouvelle web-série qui nous propose de faire le point sur l’actualité officielle des Supes.

Prenant ainsi place dans l’univers de The Boys, Vought News Network : Seven on 7 est un journal TV présenté par Cameron Colman (Matthew Edison) qui rapporte l’actualité avec autant d’objectivité et d’intégrité que FOX News. Le show satirique dans le show satirique donc, on n’en attend pas moins de la série Amazon Prime Vidéo.

Au programme de ce premier épisode, nous apprenons comment Homelander (Antony Starr) gère son cœur brisé, combien le dernier single de Starlight (Erin Moriarty) est un hit, que les fans attendent le prochain volet de la franchise cinématographique des Seven, mais aussi comment le gouvernement réagit aux révélations sur les agissements de Stormfront (Aya Cash) ou encore les démêlées judiciaires concernant l’Église du Collectif. Et plus encore avec une fausse pub en plein milieu.

Ce n’est pas la peine de le préciser, mais il est fortement recommandé d’avoir terminé la saison 2 de The Boys avant de regarder ce premier épisode de Vought News Network : Seven on 7.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.