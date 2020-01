The Capture : Holliday Grainger traque Callum Turner dès maintenant sur STARZ PLAY

Nous venant de BBC One, la série The Capture s’intéresse au monde corrompu de l’information et au pouvoir détenu par les services de renseignements. ce thriller britannique est dès à présent disponible en France sur Starz Play (Disponible sur Apple TV, Orange et Amazon).

Nous venant de Ben Chanan et composée de 6 épisodes, The Capture s’intéresse au soldat Shaun Emery (Callum Turner), un homme accusé de meurtre en Afghanistan qui est relâché suite à une image vidéo imparfaite. De retour à Londres où il retrouve sa fille, la vie de Shaun prend un nouveau tournant tragique quand il est accusé, images CCTV à l’appui, d’agression et de kidnapping.

Alors que Shaun clame son innocence, l’enquêtrice Rachel Carey (Holliday Grainger) continue de mener l’enquête et doit se confronter au fait que la vérité est une histoire de perspective. Elle doit également se demander si les images que l’on voit sont suffisantes pour déterminer ce qui s’est réellement passé.

La distribution de The Capture se compose de Holliday Grainger (Strike), Callum Turner (War & Peace), Ron Perlman (Hellboy), Famke Janssen (X Men), Ben Miles (The Crown), Laura Haddock (Transformers: The Last Knight, Guardians Of The Galaxy), Lia Williams (The Crown, Kiri), Sophia Brown (Clique) et Paul Ritter (Friday Night Dinner).

À ce jour, il n’y a pas eu d’annonce au sujet d’une possible saison 2, BBC One n’a rien officialisé à ce sujet.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.