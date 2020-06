Une saison 2 pour The Capture, Holliday Grainger continue sa traque sur BBC One

Neuf mois après avoir diffusé The Capture, BBC One annonce finalement le renouvellement de son thriller avec Holliday Grainger pour une saison 2.

Plus gros succès de la plateforme BBC iPlayer en 2019, la première saison de The Capture nous relatait l’histoire du soldat Shaun Emery (Callum Turner), un homme accusé de meurtre en Afghanistan qui est relâché suite à une image vidéo imparfaite. De retour à Londres où il retrouve sa fille, la vie de Shaun prend un nouveau tournant tragique quand il est accusé, images CCTV à l’appui, d’agression et de kidnapping.

Alors que Shaun clame son innocence, l’enquêtrice Rachel Carey (Holliday Grainger) continue de mener l’enquête et doit se confronter au fait que la vérité est une histoire de perspective. Elle doit également se demander si les images que l’on voit sont suffisantes pour déterminer ce qui s’est réellement passé.

La saison 2 de la création de Ben Chanan fera donc directement suite à la première. Grainger endossera de nouveau le rôle de Carey qui semble s’associer avec une équipe d’intervention d’urgence correctionnel qu’elle avait initialement prévue d’exposer.

En France, la série est disponible sur la plate-forme de SVOD Starzplay.

