The Chair Saison 1 : La directrice Sandra Oh prend ses fonctions dans un teaser et en août sur Netflix

Après avoir incarnée une agente du MI-5 dans Killing Eve, Sandra Oh se réoriente et devient ainsi Directrice pour Amanda Peet dans la série The Chair, qui sera mise en ligne le 20 août sur Netflix.

Comédie en 6 épisodes de 30 minutes avec Amanda Peet en showrunneuse, The Chair (ou Directrice en France) s’intéresse donc au docteure Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) qui prend la tête du Département d’anglais de la prestigieuse université américaine de Pembroke.

Première femme à occuper ce poste et personne de couleur (un fait rare au sein du corps enseignant de cette université), Ji-Yoon va devoir relever plusieurs défis inédits.

La distribution de cette saison 1 de The Chair réunit Sandra Oh (Professeure Ji-Yoon Kim), Jay Duplass (Professeur Bill Dobson), Holland Taylor (Professeure Joan Hambling), Bob Balaban (Professeur Elliot Rentz), Nana Mensah (Professeure Yaz McKay), David Morse (Doyen Paul Larson), Everly Carganilla (Ju-Hee “Ju Ju” Kim)

