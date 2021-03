The Chi Saison 4 : Retour à Chicago en mai sur Showtime en compagnie de la saison 3 de Black Monday

Alors que le tournage qui est en cours vient d’être temporairement stoppé à cause d’un cas de COVID-19, Showtime a annoncé que la saison 4 de The Chi débutera sur son antenne le dimanche 23 mai.

Ces nouveaux épisodes de The Chi seront proposés en compagnie de la saison 3 de Black Monday, mais aussi de la nouvelle Flatbush Misdemeanors de et avec Kevin Iso (High Fidelity) et Dan Perlman (That’s My Bus!), une comédie sur deux amis qui tentent de s’en sortir à Flatbush.

Pour ce qui en est de la saison 4 de The Chi, si Showtime nous dévoile dès à présent un teaser, il n’y a pas encore d’information au sujet de la direction que doit suivre l’histoire des habitants du South Side de Chicago. On en reparle donc bientôt.

Au casting de cette saison 4 de The Chi, nous trouverons Jacob Latimore, Alex Hibbert, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps et Birgundi Baker. Luke James et Curtiss Cook sont également crédités en tant que réguliers à présent, tandis que Kandi Burruss, La La Anthony, Tabitha Brown et Jason Weaver reviennent en guest stars.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.