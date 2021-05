The Chi Saison 4 : Retour auprès des habitants de Chicago, ce dimanche sur Showtime

Contrairement à beaucoup d’autres séries cette année, The Chi ne manque pas son rendez-vous. La saison 4 est en effet là, elle débute ce dimanche soir sur la chaine américaine Showtime en compagnie de Black Monday et Flatbush Misdemeanors.

Toujours scénarisée par Justin Hillian qui était devenu showrunner en saison 3, The Chi nous ramènera auprès des habitants du South Side de Chicago. La saison 4 explorera en particulier la politique de la police sur la communauté noire après une violente rencontre entre Jake (Michael V. Epps) et des officiers.

De leur côté, les jeunes mariés Emmett (Jacob Latimore) et Tiff (Hannaha Hall) gèrent les conséquences de la relation d’Emmet avec Dom (La La Anthony) ; Kiesha (Birgundi Baker) prend la mesure de ce qu’être enceinte change pour elle, alors que Jada (Yolonda Ross) trouve l’amour où elle ne l’attendait pas. La relation entre Kevin (Alex Hibbert) et Jemma (Judaea Brown) évolue, et Papa (Shamon Brown Jr.) lance une nouvelle entreprise. Le nouveau maire, Douda (Curtiss Cook), réalise l’étendue de son nouveau pouvoir tout en travaillant sur sa relation compliquée avec sa femme Roselyn (Kandi Burruss). Enfin, Trig (Luke James) et Imani (Jasmine Davis) se consacrent à aider leur communauté.

Au casting de cette saison 4 de The Chi, nous trouverons Jacob Latimore, Alex Hibbert, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps et Birgundi Baker. Luke James et Curtiss Cook sont également crédités en tant que réguliers à présent, tandis que Kandi Burruss, La La Anthony, Tabitha Brown, Da Brat, Tai Davis et Jason Weaver reviennent en guest stars.

