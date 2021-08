Une saison 5 pour The Chi, Showtime reste à Chicago avec Kevin, Jake, Papa & Co

Alors que la saison 4 vient de se terminer sur Showtime, la créatrice Lena Waithe a annoncé le renouvellement de The Chi pour une saison 5 sur Instagram. Mieux que cela encore, elle a même déclaré que cette dernière était déjà écrite.

Scénarisée par Justin Hillian qui est devenu showrunner en saison 3, The Chi nous ramène auprès des habitants du South Side de Chicago. La saison 4 a exploré en particulier la politique de la police sur la communauté noire après une violente rencontre entre Jake (Michael V. Epps) et des officiers.

Ajoutons que cette dernière se terminait — attention spoilers — avec le départ du maire Otis “Douda” Perry (Curtiss Cook) de Chicago après que Trig (Luke James) l’ait menacé d’aller à la presse et exposer ce qu’il a fait à son adversaire Marcus. Hillian a cependant informé les téléspectateurs qu’il ne fallait pas considérer le personnage hors jeu et qu’il n’était pas du genre à abandonner aussi rapidement.

La distribution de The Chi réunit donc Jacob Latimore, Alex Hibbert, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps et Birgundi Baker, mais aussi Luke James, Curtiss Cook ou encore Kandi Burruss, La La Anthony, Tabitha Brown, Da Brat, Tai Davis et Jason Weaver en guest stars.

Le renouvellement de The Chi arrive alors que Showtime se prépare à lancer la saison 2 de The L Word: Generation Q, qui sera donc diffusée à partir de ce dimanche 8 août.

