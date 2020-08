The Comey Rule : James Comey face à Donald Trump dans une mini-série, cet automne sur Showtime

À l’approche des élections présidentielles américaines, Showtime fera un peu de politique avec la mini-série The Comey Rule. Composée de deux parties (de deux heures chacune), elle sera programmée sur la chaine américaine les 27 et 28 septembre.

Se basant sur le livre « Mensonges et vérités » écrit par l’ancien directeur du FBI James Comey et développée par Billy Ray (The Last Tycoon), The Comey Rule suit donc Comey (joué par Jeff Daniels) à la fin de sa carrière au FBI sous l’administration Trump.

L’histoire couvrira alors les turbulentes élections de 2016 (dont l’investigation sur les e-mails d’Hillary Clinton) et ses conséquences, notamment la fameuse enquête sur l’influence de la Russie sur le processus électoral et la relation tendue entre Comey et Donald Trump (joué par Brendan Gleeson).

Au niveau du casting, The Comey Rule mettra donc en scène Jeff Daniels et Bendan Gleeson, mais aussi Holly Hunter (Attorney General Sally Yates), Michael Kelly (FBI Director Andrew McCabe), Jennifer Ehle (Patrice Comey), Scoot McNairy (Deputy Attorney General Rod Rosenstein), Jonathan Banks (National Intelligence Director James Clapper), Oona Chaplin (l’avocate du FBI Lisa Page), Amy Seimetz (l’avocate du FBI Trisha Anderson), Steven Pasquale (l’agent du FBI agent Peter Strzok), Peter Coyote (Robert Mueller) et Kingsley Ben-Adir (President Barack Obama).

