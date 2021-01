The Crew Saison 1 : Entrez dans le monde du NASCAR dans le trailer de la prochaine comédie Netflix

Même si Netflix a récemment annulé plusieurs de ses sitcoms multi-camera, la plateforme ne tourne pas le dos au format et en lancera même une le mois prochain avec Kevin James en tête d’affiche. The Crew arrivera ainsi le lundi 15 février.

Création de Jeff Lowell (The Ranch, Two and a Half Men), The Crew marque donc le retour de Kevin James à la tête d’une sitcom, trois ans après Kevin Can Wait sur CBS. Cette fois, il ne tente pas de renouer avec le succès de Un gars du Queens (The King of Queens), puisqu’il s’agit d’une comédie de bureau.

Nous pourrons ainsi voir James endosser le rôle du chef mécanicien d’un garage NASCAR. Alors que son propriétaire décide de lever le pied et de passer le relais à sa fille, il se retrouvera confronté à de jeunes recrues férues de technologies que l’héritière a embauchées pour moderniser l’équipe.

Ainsi au casting de cette saison 1 de The Crew, Kevin James se retrouve entouré par Sarah Stiles, Jillian Mueller, Freddie Stroma, Gary Anthony Williams et Dan Ahdoot.

