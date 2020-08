The Crown Saison 4 : Netflix annonce la suite du règne d’Elizabeth et l’arrivée de Diana en novembre à l’aide d’un teaser

Le règne d’Elizabeth se poursuit sur Netflix. Alors que la plateforme a annoncé le renouvellement de la série jusqu’à sa sixième saison et révèle petit à petit le casting pour les deux prochaines saisons, la voilà maintenant à annoncer la mise en ligne de la saison 4 pour le 15 novembre, à l’aide d’un teaser.

Les années 70 touchent à leur fin, la Reine Elizabeth (Olivia Colman) et sa famille se préoccupent de préserver leur succession en assurant une épouse appropriée au Prince Charles (Josh O’Connor), qui est toujours célibataire à 30 ans. Alors que la nation commence à ressentir l’impact des politiques de division introduites par Margaret Thatcher (Gillian Anderson), première femme à la tête du gouvernement britannique, des tensions apparaissent entre elle et la Reine. Cette situation s’aggrave lorsque Thatcher mène le pays à la guerre des Malouines, générant un conflit au sein du Commonwealth.

Tandis que la romance de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin) offre une histoire digne d’un conte de fée nécessaire pour unir le peuple britannique, la Famille royale, elle, est de plus en plus divisée derrière les portes de Buckingham.

Cette saison 4 de The Crown met donc toujours à l’affiche Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Josh O’Connor et Erin Doherty. Ils sont rejoints donc par Gillian Anderson et Emma Corrin.

