The Crown saison 4 : Un nouveau teaser pour la série royale qui fait son retour dans un mois sur Netflix

Nous voilà maintenant à moins d’un mois de la mise en ligne de la saison 4 de The Crown sur Netflix qui arrivera le 15 novembre, et le service de streaming dévoile de nouvelles images de la saison à travers un teaser.

Le règne d’Elisabeth II se poursuit donc au sein d’une nouvelle salves d’épisodes qui va mettre en scène la fin des années 70 et les années 80, avec l’arrivée de Diana dans la famille royale et Margaret Thatcher en premier ministre.

Alors que les années 1970 se terminent, la reine Élisabeth (Olivia Colman) et sa famille cherchent à préserver l’ordre de succession en trouvant une épouse adéquate pour le prince Charles (Josh O’Connor) qui, à 30 ans, n’est toujours pas marié. Le pays commence à ressentir les effets d’une politique source de divisions menée par Margaret Thatcher (Gillian Anderson). La tension monte entre la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne et la reine, et s’accentue à cause de la guerre des Malouines qui génère un conflit au sein du Commonwealth. L’histoire d’amour de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin) est un conte de fées bienvenu, car il pourrait rassembler le peuple britannique. Mais derrière les portes closes, la famille royale est de plus en plus divisée.

Écrite par Peter Morgan, la quatrième saison de The Crown met également à l’affiche Helena Bonham Carter (la princesse Margaret), Tobias Menzies (le duc d’Édimbourg), Josh O’Connor (le prince Charles), Erin Doherty (la princesse Anne), Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles), Marion Bailey (la reine mère), Georgie Glen (Lady Fermoy), Tom Byrne (le prince Andrew), Angus Imrie (le prince Edward) et Charles Dance (Lord Mountbatten).

