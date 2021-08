The Crown Saison 5 : Premières images de Dominic West et Elizabeth Debicki, les nouveaux Charles et Diana

La production pour la saison 5 de The Crown a commencé en juillet, et Netflix nous dévoile présentement un premier aperçu des nouveaux Charles et Diana, incarnés par Dominic West et Elizabeth Debicki.

La saison 5 de The Crown marque en effet de nouveau un changement de casting pour la famille royale, comme cela fut le cas après la saison 3, pour mieux nous relater les années 90.

Imelda Staunton prend donc la suite d’Olivia Colman dans la peau de la reine Elizabeth II, dont une première image en costume a également été dévoilée plus tôt dans le mois. Elle aura cette saison des discussions avec le Premier ministre John Major (incarné par Jonny Lee Miller) alors que la dissolution du mariage de Charles et Diana sera également au centre de cette saison. Notons qu’il n’a pas été dit encore jusqu’où irait cette saison 5, donc il n’a pas été confirmé si oui ou non la fin de tragique de Lady Di serait couverte dans ces épisodes (et aucun nom n’a été annoncé pour Tony Blair).

Dominic West et Elizabeth Debicki succèdent quant à eux à Josh O’Connor et Emma Corrin, les deux acteurs ayant tous les deux obtenu une nomination aux Emmy Awards cette année pour leur performance. Jonathan Pryce et Lesley Manville sont les nouveaux interprètes pour le Prince Philip et Princesse Margaret.

