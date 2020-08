The Crown Saisons 5 et 6 : Jonathan Pryce rejoint le casting royal de Netflix

Olivia Colman n’a pas encore fini son règne dans The Crown que Netflix nous parle déjà du suivant, c’est-à-dire des saisons 5 et 6 de la série royale de Peter Morgan.

Pour rappel, Netflix a récemment annoncé le renouvellement pour une saison 6, alors qu’elle avait précédemment révélé que la série se finirait en saison 5, selon le choix de son créateur. Au final, Morgan a décidé de relater son histoire sur six saisons.

Pour rappel, The Crown nous retrace le règne de la reine Élisabeth II de son plus jeune âge à son règne, avec de nouveaux acteurs toutes les deux saisons. Les deux premières saisons (disponible en dvd) mettaient ainsi en scène Claire Foy, Matt Smith et Vanessa Kirby dans la peau de la reine Élisabeth, du prince Philip et de la princesse Margaret respectivement.

La saison 3 marquait donc un premier changement de casting avec Olivia Colman ayant pris la tête du royaume, accompagnée par Tobias Menzies dans la peau de Philip, et Helena Bonham Carter dans celle de Margaret.

Naturellement, The Crown sera de nouveau marquée par un changement de distribution à sa cinquième saison. Il a déjà été annoncé que ce sera Imelda Staunton (Harry Potter, Vera Drake) la souveraine, et Lesley Manville (Phantom Thread, Harlots) la nouvelle Margaret.

Les deux actrices sont rejointes pour les saisons 5 et 6 par Jonathan Pryce qui endossera le rôle de Prince Philip. Connu au cinéma pour Brazil, Glengarry Glen Ross ou encore The Two Popes, Pryce est aussi familier des spectateurs de séries pour avoir incarné the High Sparrow ou Grand Moineau, le fanatique religieux dans Game of Thrones. L’acteur a également joué dans Taboo et plus récemment Tales from The Loop.

