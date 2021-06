The Crown Saison 5 : Après Elementary, Jonny Lee Miller devient le premier ministre John Major

Netflix a trouvé le successeur de Margaret Thatcher pour la saison 5 de The Crown, dont le tournage commencera le mois prochain avec un tout nouveau casting.

Après avoir incarné Sherlock Holmes dans Elementary, l’acteur Jonny Miller rejoint donc la distribution de The Crown pour sa cinquième saison pour prêter ses traits au Premier ministre John Major, qui a occupé ce poste entre 1990 et 1997.

Membre du parti conservateur,John Major arrive au pouvoir alors que le pays est touché par une longue récession économique. Son gouvernement devient ainsi vite impopulaire malgré la reprise économique à la moitié des années 90. Il a également participé à la mise en place d’un cessez-le-feu temporaire en Irlande du Nord. Son mandat est marqué par de grosses dissensions au sein de son parti, et une série de scandales impliquant des ministres. Major lui-même est souvent perçu comme un leader fade et indécis.

L’acteur donnera ainsi la réplique à Imelda Staunton qui prend la suite d’Olivia Colman pour incarner la Reine Elizabeth. La série rassemble également Lesley Manville (Princess Margaret), Jonathan Pryce (Prince Philip), et Elizabeth Debicki (Princess Diana). Ajoutons que Dominic West incarnerait selon les rumeurs Prince Charles, mais cela n’a pas encore été officialisé à ce jour.

Jonny Lee Miller will play John Major in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/woMcTQtUmb

— The Crown (@TheCrownNetflix) June 25, 2021