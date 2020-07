The Crown Saison 5 : Lesley Manville sera la nouvelle princesse Margaret de Netflix

La saison 4 de The Crown n’a pas encore été mise en ligne sur Netflix, mais le service de streaming a déjà renouvelée sa série royale pour une cinquième et dernière saison qui sera marquée par un nouveau changement de sa distribution.

Après Claire Foy et Olivia Colman, il a donc déjà été annoncé que l’actrice Imelda Stauton deviendrait la Reine d’Angleterre. On apprend maintenant qu’elle est rejoint par Lesley Manville qui campera sa sœur, Princesse Margaret.

L’actrice de Phantom Thread et Harlots marchera ainsi dans les pas de Helena Bonham-Carter qui tient le rôle dans les saisons 3 et 4, et Vanessa Kirby qui était princesse Margaret durant les deux premières saisons de la série (disponible en dvd).

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020

Le tournage pour cette ultime saison de The Crown doit débuter l’année prochaine. La quatrième saison devrait arriver plus tard dans l’année sur Netflix, le tournage ayant été terminé juste avant que la pandémie force l’Angleterre a stoppé ses productions.

