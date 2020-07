Une saison 6 pour The Crown, qui sera FINALEMENT bien la dernière pour la série royale de Netflix

À l’image de Lucifer, la série royale a passé un nouveau contrat avec Netflix : The Crown vient d’être officiellement renouvelée pour une saison 6 qui devrait, cette fois-ci, véritablement être la dernière saison et il n’y aura pas de saison 7.

À la différence de Lucifer, The Crown avait été planifié au cours de son développement pour durer six saisons. Mais lorsque le service de streaming avait annoncé le renouvellement pour la saison 5, il avait aussi révélé que, selon la volonté du créateur et scénariste Peter Morgan, ce serait la dernière. À ce moment-là, il considérait que la saison 5 était le moment parfait pour conclure le règne d’Elisabeth II sur Netflix.

Six mois plus tard, Peter Morgan a changé d’avis. Selon ses dires : « il est devenu clair que pour faire justice à la richesse et complexité de l’histoire nous devions revenir au plan original et faire six saisons. »

Le scénariste spécifie également que cela ne nous rapprochera pas plus du présent, mais offrira plus de temps pour développer les années qui devaient être couvertes qu’en saison 5. Normalement, la saison 6 doit conduire au début des années 2000.

Comme il fut annoncé, la reine Elisabeth II sera incarné par l’actrice Imelda Staunton dans ces deux dernières saisons de The Crown. Lesley Manville a récemment été annoncé dans la peau de Princesse Margaret.

