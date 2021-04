The CW annonce des dates pour les derniers épisodes de Supergirl (Saison 5), Stargirl (Saison 2), Roswell (Saison 3) et plus

The CW vient de révéler son programme estival. Alors que l’on approche dangereusement de la fin d’une saison qui, pour raison de pandémie, n’aura pas été comme les autres, le network américain se prépare naturellement pour l’été qui nous offrira un certain nombre d’inédits, dont des épisodes de Stargirl, Roswell ou encore Supergirl.

Cela commencera avec la troisième saison de In The Dark dont le lancement a été repoussée de deux semaines, et aura donc lieu maintenant le mercredi 23 juin (au lieu du 9 juin initialement annoncé). Cela se poursuivra avec Roswell, New Mexico qui arrive un mois plus tard, soit le lundi 26 juillet avec sa troisième saison.

Naturellement, alors que l’on aura toujours des épisodes de Legends of Tomorrow, on retrouvera également Stargirl pour sa seconde saison à partir du mardi 10 août, puis Supergirl prendra son ultime envol pour ses 13 derniers épisodes dès le 24 août.

Enfin, Riverdale reviendra finalement avec la suite de sa saison 5 le mercredi 11 août (au lieu du 7 juillet comme c’était prévu).

Notons que The CW profite de cette période pour diffuser des séries néo-zélandaises, britanniques et canadiennes, déjà proposées dans leur pays d’origine : Wellington Paranormal (Saison 1), Coroner (Saison 3), Dead Pixels (Saison 2) ou encore l’ultime saison de Burden of Truth.

Mercredi 23 juin

In the Dark (Saison 3)

Lundi 26 juillet

Roswell, New Mexico (Saison 3)

Mardi 10 août

DC’s Stargirl (Saison 2)

Mercredi 11 août

Riverdale (Retour Saison 5)

Vendredi 13 août

Masters of Illusion (Saison 8)

Mardi 24 août

Supergirl (Original episode)

