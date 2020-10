The Flash (Saison 7), Riverdale (Saison 5), Charmed (Saison 3) et plus… The CW dévoile les dates de retour cet hiver

Face à la pandémie, l’arrêt des tournages et des productions repoussées, The CW avait fait le choix de ne pas faire de rentrée automnale et d’attendre l’hiver. Elle annonce ainsi aujourd’hui son programme pour un début d’année 2021 mouvementé.

On pourra alors retrouver les saisons 2 de Batwoman, Nancy Drew et Two Sentence Horror Stories, les saisons 3 de All-American, Legacies et Charmed, les saisons 4 de Riverdale et Black Lightning, ainsi que la saison 7 de The Flash.

Du côté des nouveautés, le network nous proposera une nouvelle série dans l’Arrowverse, avec Superman & Lois qui se concentrera donc sur Clark Kent/Superman et Lois Lane, jonglant entre leurs carrières (journalistiques ou super-héroiques) et leurs rôles de parents. Il y aura aussi Walker, reboot de la série Walker, Texas Ranger avec Jared Padalecki dans le rôle principal. The CW complète sa grille grâce à l’acquisition de la série canadienne Trickster.

Le network a également encore en stock pour le printemps et l’été 2021 : DC’s Legends of Tomorrow, Dynasty, In the Dark, Roswell, New Mexico, Stargirl et Supergirl ainsi que les nouveautés Kung Fu et The Republic of Sarah.

Vendredi 8 janvier

Whose Line Is It Anyway?

Penn & Teller: Fool Us

Mardi 12 janvier

Two Sentence Horror Stories (Saison 2)

Trickster (saison 1)

Dimanche 17 janvier

Batwoman (Saison 2)

Lundi 18 janvier

All-American (Saison 3)

Mercredi 20 janvier

Riverdale (Saison 5)

Nancy Drew (Saison 2)

Jeudi 21 janvier

Walker (Saison 1)

Legacies (Saison 3)

Dimanche 24 janvier

Charmed (Saison 3)

Lundi 8 février

Black Lightning (Saison 4)

Mardi 23 février

The Flash (Saison 7)

Superman & Lois (Saison 1)

