The CW annonce des dates pour Supernatural (saison 15), Pandora (saison 2) et The Outpost (saison 3) cet automne

Le business de la télévision américaine se remet doucement en route et The CW en profite ainsi pour officialiser son programme de l’automne qui est, rappelons-le, très léger en séries inédites.

Alors que le tournage des deux ultimes épisodes de la saison 15 de Supernatural — et donc de la série — n’a pas encore commencé, il a bien été confirmé que la diffusion qui s’est arrêtée à 7 épisodes de la fin va bien reprendre. La date du retour a été fixée au jeudi 8 octobre prochain. La diffusion du series finale est annoncée pour le 19 novembre et sera précédée d’une émission spéciale intitulée Supernatural: The Long Way Home.

Originellement prévue pour cette période estivale, la saison 3 de The Outpost sera elle aussi programmée à partir du jeudi 8 octobre et sera ainsi proposée en duo avec les dernières aventures des frères Winchester, tandis que la saison 2 de Pandora débutera le dimanche 4 octobre en solo.

Pour ce qui est du reste de la grille de The CW, il sera nécessaire d’attendre jusqu’en janvier 2021, puisque le network a décidé de ne pas faire sa rentrée avant l’année prochaine, comme cela fut dévoilé il y a quelques semaines.

