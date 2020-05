The CW dévoile ses grilles de la saison 2020-21 avec Supernatural, Superman & Lois, Walker, Legacies et plus

Après FOX qui n’a que deux nouveautés sur sa grille de l’automne, c’est au tour de The CW d’annoncer une rentrée amaigrie, puisque la chaine ne proposera pas une seule nouveauté, mais annonce tout de même les ultimes épisodes de Supernatural et les nouvelles saisons de Pandora, Two Sentence Horror Story et The Outpost – qui ne reviendront donc pas cet été.

La véritable rentrée de The CW se fera en janvier 2021. On pourra alors découvrir le nouvelle version de Waker, le ranger du Texas interprété par Jared Padalecki, ainsi que Superman & Lois, la dernière série de l’Arrowverse. Les super-héros de The CW n’auront pas le droit à leur gros crossover cette année, mais il est tout de même annoncé qu’il y en aura un petit entre Batwoman et donc Superman & Lois. Au niveau des absentes, on note Supergirl (en raison de la grossesse de Melissa Benoist), Legends of Tomorrow, Dynasty, In the Dark, Roswell, New Mexico, ainsi que deux nouveautés.

La première est une nouvelle version de Kung Fu avec Olivia Liang (Legacies) qui endosse le premier rôle, celui d’une jeune sino-américaine qui arrête ses études pour se retirer dans un monastère isolé en Chine. A son retour, elle découvre que sa ville est rongée par le crime et utilise les arts martiaux pour rétablir la justice. La seconde est The Republic of Sarah qui suit une adolescente (Stella Baker) qui trouve une loi obscure pour déclarer l’indépendance de sa ville afin de la protéger d’un conglomérat minier et se retrouve à devoir bâtir un pays à partir de rien.

Pour terminer, notons que The CW n’a pas encore fixé le sort de Katy Keene et que Green Arrow and the Canaries ainsi que le spin-off de The 100 ne sont pas commandés pour le moment, mais les projets ne sont pas totalement abandonnés.

Voici donc la grille des programmes de The CW de l’automne 2020 :

Dimanche

21h00 — Pandora

Mercredi

20h00 — Two Sentence Horror Stories

Jeudi

20h00 — Supernatural

21h00 — The Outpost

Et celle de janvier 2021 :

Dimanche

20h00 — Batwoman

21h00 — Charmed

Lundi

20h00 — All American

21h00 — Black Lightning

Mardi

20h00 — The Flash

21h00 — Superman & Lois

Mercredi

20h00 — Riverdale

21h00 — Nancy Drew

Jeudi

20h00 — Walker

21h00 — Legacies

Pour plus d’infos sur les dernières annulations et renouvellements, cliquez sur Upfronts 2020.

