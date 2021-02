Riverdale (saison 6), All American (saison 4), The Flash (saison 8)… The CW renouvèle 12 séries !

Comme cela est la tradition désormais, The CW dévoile ses renouvellements en masse assez tôt dans la saison. Néanmoins, étant donné le calendrier particulier de cette année, on pouvait imaginer que cela ne se ferait pas à ce point finalement peu avancé de la saison.

Quoi qu’il en soit, le network américain vient d’annoncer le renouvellement de 12 de ses séries : The Flash (saison 8), Riverdale (saison 6), DC’s Legends of Tomorrow (saison 7), All American (saison 4), Charmed (saison 4), Legacies (saison 4), In the Dark (saison 4), Roswell, New Mexico (saison 4), Batwoman (saison 3), Nancy Drew (saison 3), Dynasty (saison 5) et Walker (saison 2).

Parmi les absentes, on peut noter Superman & Lois qui voit sa commande initiale d’épisodes rallongée (de 13 à 15 épisodes), mais devra attendre d’avoir fait ses débuts pour décrocher à son tour un renouvellement. Du côté des extensions de commandes, la nouvelle Walker avec Jared Padalecki qui est le hit-surprise de The CW cette saison (plus gros lancement pour une série sur ce network en 5 ans) voit sa première saison étendue de 5 épisodes, ce qui fera un total de 18 — en plus d’avoir déjà été renouvelée !

Pour rappel, The CW annonce l’annulation de ses séries avant les lancements. Nous n’avons pas à chercher pourquoi Supergirl et Black Lightning sont absentes de la liste des renouvellements, puisque leur fin prochaine a déjà été fixée. Si l’on attend une date de retour pour la première, la seconde arrive le 8 février.

