The Deceived : Une relation interdite vire à la tragédie dans la série psychologique, cette semaine sur Channel 5

Après le thriller psychologique Penance en mars, Channel 5 continue dans ce registre en cette période estivale avec The Deceived, qu’elle diffuse sur une semaine, et plus précisément de ce lundi 3 août au jeudi 6 août.

Création de Lisa McGee (Derry Girls) et de son mari et scénariste Tobias Beer, The Deceived se centre sur Ophelia, une étudiante anglaise (Emily Reid) qui s’éprend de son professeur universitaire, voyant en lui toutes les réponses à ses besoins.

Lorsque leur liaison résulte en une tragique et mort choquante, Ophelia se retrouve coincée dans un monde où elle ne peut plus faire confiance à son esprit.

Cherchant à recapturer entre autres l’ambiance d’œuvres à la Rebecca de Daphné du Maurier, The Deceived est une série en 4 épisodes réalisése par Chloë Thomas (Harlots, Victoria) et réunissant donc Emily Reid (Belgravia), Emmett J Scanlan (Peaky Blinders, The Fall), Catherine Walker (Versailles), Paul Mescal (Normal People), Eleanor Methven (Little Women), Ian McElhinney (Game of Thrones), Shelley Conn (Liar) et Dempsey Bovell (Patrick Melrose).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.