The Drowning : Une mère en deuil pense avoir retrouvé son fils, cette semaine dans le nouveau thriller de Channel 5

The Drowning est le nouveau thriller de Channel 5 qui nous relate l’histoire d’une mère en deuil qui est convaincue avoir vu son fils, présumé mort il y a plusieurs années, à partir de ce 1er février, les 4 épisodes étant diffusés sur la semaine, du lundi au jeudi.

Nous venant de Francesca Brill et Luke Watson, The Drowning est donc une série britannique qui s’intéresse à Jodie, une femme qui a perdu son fils il y a neuf ans de cela au cours d’une sortie familiale. Ce dernier a disparu et il a été conclu plus tard qu’il a dû se noyer dans le lac.

Maintenant, Jodie est sans argent et seule depuis que son mari l’a quitté pour son ancienne meilleure amie. Alors qu’elle est en route pour délivrer un important discours au sujet de sa compagnie en difficulté, elle pense apercevoir Tom, maintenant adolescent. Elle le suit à son école pour découvrir qu’il n’a aucun souvenir d’elle et s’appelle Daniel. Elle décide sur un coup de tête de se faire passer pour l’enseignante de musique de l’école dans le but de se rapprocher de lui, mettant en péril ce qu’elle avait réussi à reconstruire de son existence.

La distribution de The Drowning réunit Jill Halfpenny, Rupert Penry-Jones, Jonas Armstrong, Deborah Findley, Cody Molka et Babs Olusanmokun.

