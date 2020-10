Dublin Murders : Rob Reilly et Cassie Maddox mènent l’enquête dès ce soir sur Polar+

Déjà disponible en France depuis l’année dernière sur la plateforme StarzPlay, la première saison de la série Dublin Murders, une co-production entre BBC et RTÉ (le service public de radiodiffusion et télévision en Irlande), arrive ce soir sur Polar+ à 20h50. À noter que des discussions sont en cours pour une saison 2.

Inspirée par la série littéraire Dublin Murder Squad de Tana French, Dublin Murders suit Rob Reilly et Cassie Maddox qui enquêtent sur la mort d’une danseuse et d’une jeune fille à l’esprit libre. Les deux affaires sont au départ non connectées, avant qu’ils ne découvrent que les meurtres partagent des thématiques.

Cette première saison dont l’action prend place au paroxysme du Tigre celtique, une période de forte croissance en Irlande entre les années 1990 et 2001, se base plus précisément sur les romans Écorces de sang et Comme deux gouttes d’eau.

La distribution de cette première saison de 8 épisodes de Dublin Murders rassemble Killian Scott (Damnation), Sarah Greene (Penny Dreadful), Tom Vaughan-Lawlor (The Secret Agent), Moe Dunford (Vikings), Sam Keeley (Raw), Conleth Hill (Game of Thrones) et Antonio Aakeel (Three Girls).

