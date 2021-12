The Endgame Saison 1 : Morena Baccarin est la nouvelle criminelle qui doit être arrêtée sur NBC dès février

Avec The Blacklist qui commence à prendre de l’âge, avec ses neuf saisons au compteur, NBC cherche visiblement une remplaçante et proposera ainsi à la mi-saison la nouvelle série The Endgame qui débutera sur le network américain le 21 février prochain.

De quoi parle The Endgame ?

Présentée comme étant un thriller explosif, The Endgame est une création de Nicholas Wootton (Scorpion) et Jake Coburn (Quantico) produit par Justin Lin (de la franchise Fast & Furious) qui se charge également de la réalisation du pilote.

La série suit Elena Federova (Morena Baccarin, Gotham), une trafiquante d’armes internationale récemment capturée et une génie du crime qui, même en captivité, orchestre un certain nombre de braquages de banques coordonnés, et Val Turner (Ryan Michelle Bathé, All Rise), l’agente du FBI qui ne reculera devant rien pour déjouer son ambitieux plan.

Le casting de The Endgame

Cette première saison de The Endgame s’articule donc autour de Morena Baccarin et Ryan Michelle Bathé. Elles sont accompagnées par Kamal Angelo Bolden, Costa Ronin, Noah Bean, Jordan Johnson-Hinds, Mark D. Espinoza, Karl Josef Co et Massiel Mordan.