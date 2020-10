The Expanse Saison 5 : L’équipage du Rocinante revient en décembre sur Amazon Prime Vidéo

Même si tant de séries sont retardées cette année, cela ne sera pas le cas de The Expanse dont la saison 5 commence à se dévoiler aujourd’hui avec une première bande-annonce qui officialise le lancement mercredi 16 décembre prochain sur Amazon Prime Video.

À l’image de la programmation actuelle de The Boys, cette saison 5 de la série basée sur les livres de James S. A. Corey ne sera pas mise en ligne en une fois. Les trois premiers épisodes seront proposés pour le lancement et la suite se poursuivra au rythme d’un épisode par semaine.

L’histoire de The Expanse reprendra ainsi là où la quatrième saison s’est arrêtée. L’équipe du Rocinante est de retour dans le système solaire. Alors que le vaisseau est en maintenance, Amos (Wes Chatham) retourne sur Earth pour confronter son passé ; Naomi (Dominique Tipper) part à la recherche de son fils ; Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar) font face à l’effondrement de Mars ; Holden (Steven Strait) fait face aux conséquences de sa connexion avec la Protomolécule ; Drummer (Cara Gee) recrute un nouvel équipage pour essayer de fuir la personne qu’elle était ; et Avasarala (Shohreh Aghdashloo) se bat pour stopper une attaque terroriste qui pourrait mener à la chute du gouvernement terrien.

Au casting de cette saison 5 de The Expanse, nous retrouverons naturellement Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Frankie Adams, Cara Gee et Cas Anvar.

