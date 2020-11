Une saison 6 pour The Expanse qui sera également la dernière pour la série d’Amazon

Annulée après trois saisons sur SyFy, The Expanse a trouvé une seconde vie sur Amazon Prime Video qui s’apprête par ailleurs à lancer la saison 5. Celle-ci ne sera pas la dernière, puisqu’une saison 6 a été officiellement commandée.

Cette saison 6 de The Expanse sera néanmoins celle de la conclusion. La fin est annoncée et le show aura donc le temps de faire ses adieux en bonnes et dues formes cette fois-ci. Notons néanmoins qu’il y aura un léger changement au casting, puisqu’il a été confirmé que Cas Anvar qui incarne le pilote martien Alex Kamal ne sera pas de retour. Une annonce qui était attendue après que l’acteur ait été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes il y a quelques mois.

Quoi qu’il en soit, l’aventure spatiale épique basée sur la série littéraire de James S. A. Corey se poursuit donc à partir du mercredi 16 décembre prochain avec sa saison 5 sur la plateforme de streaming. L’histoire reprendra ainsi là où la quatrième saison s’est arrêtée.

Ainsi, l’équipe du Rocinante est de retour dans le système solaire. Alors que le vaisseau est en maintenance, Amos (Wes Chatham) retourne sur Earth pour confronter son passé ; Naomi (Dominique Tipper) part à la recherche de son fils ; Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar) font face à l’effondrement de Mars ; Holden (Steven Strait) fait face aux conséquences de sa connexion avec la Protomolécule ; Drummer (Cara Gee) recrute un nouvel équipage pour essayer de fuir la personne qu’elle était ; et Avasarala (Shohreh Aghdashloo) se bat pour stopper une attaque terroriste qui pourrait mener à la chute du gouvernement terrien.

