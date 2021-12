The Expanse Saison 6 : Le dernier voyage de l’équipage du Rocinante débute aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo

Cela fut officiellement annoncé l’an passé, la saison 6 de The Expanse de seulement 6 épisodes est également la toute dernière de la série. Mise en ligne au rythme d’un épisode à la semaine, elle fait ses débuts aujourd’hui sur Amazon Prime Video et se conclura alors le vendredi 14 janvier 2022.

De quoi parle la saison 6 de The Expanse ?

Quoi qu’il en soit, l’aventure spatiale épique basée sur la série littéraire de James S. A. Corey se poursuit donc avec le système solaire en guerre. Quand la saison 6 de The Expanse débute, Holden (Steven Strait) et l’équipage du Rocinante combattent aux côtés de la Flotte Combinée de la Terre et Mars pour protéger les planètes intérieures de la campagne dévastatrice de Marco Inaros (Keon Alexander) et de sa Flotte Libre. Dans le même temps, sur une planète au-delà des Anneaux, une nouvelle puissance se révèle.

Les tensions de la guerre menacent de déchirer l’équipage du Rocinante quand ils font une étonnante découverte sur un astéroïde. Avasarala (Shohreh Aghdashloo) et Bobbie (Frankie Adams) font face aux ravages sur Terre alors que les rochers de Marco continuent de pleuvoir. Dans la Ceinture, Drummer (Cara Gee) et sa famille en fuite doivent prendre une décision dévastatrice.

Au niveau du casting, nous retrouvons de nouveau dans cette saison 6 de The Expanse Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole et Jasai Chase Owens.