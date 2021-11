The Expanse Saison 6 : La guerre est déclarée dans le trailer et dans 3 semaines sur Amazon Prime Vidéo

Cela fut officiellement annoncé l’an passé, la saison 6 de The Expanse sera également la toute dernière de la série. Nous pourrons la découvrir d’ici peu, puisque la mise en ligne des ultimes épisodes débute le vendredi 10 décembre sur Amazon Prime Video. En attendant, nous avons le droit à un trailer mouvementé.

Comme cela était déjà le cas avec la saison 5, cette saison 6 de The Expanse sera proposée à raison d’un épisode par semaine. Malheureusement, il n’y en aura que 6, ce qui fait la conclusion nous sera proposée le vendredi 14 janvier 2022.

De quoi parle la saison 6 de The Expanse ?

Quoi qu’il en soit, l’aventure spatiale épique basée sur la série littéraire de James S. A. Corey se poursuit donc avec le système solaire en guerre. Quand la saison 6 de The Expanse débutera, Marco Inaros (Keon Alexander) et son armée continuent de lancer des attaques dévastatrices d’astéroïdes sur la Terre et sur Mars. La tension monte et l’équipage du Rocinante pourrait bien ne pas résister.

De son côté, Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) envoie Bobbie Draper (Frankie Adams) en mission secrète qui pourrait renverser le cours du conflit. Pendant ce temps, Drummer (Cara Gee) et ce qui reste de sa famille sont en fuite après avoir trahi Marco. Et sur une planète lointaine au-delà des Anneaux, une nouvelle puissance commence à s’élever.

Au niveau du casting, nous retrouvons de nouveau dans cette saison 6 de The Expanse Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole et Jasai Chase Owens.