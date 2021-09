The Flash Saison 6 : Le Speedster mène une course contre Bloodwork et affronte la Crise, dès maintenant sur Netflix

Diffusée entre octobre 2019 et mai 2020 sur The CW, la saison 6 de The Flash (déjà proposée par TF1 et Syfy) vient de rejoindre le catalogue de Netflix. Composée de 19 épisodes, cette saison est par ailleurs marquée par une Crise majeure dans l’Arrowverse.

De quoi parle la saison 6 de The Flash ?

La saison 6 de The Flash ne fut pas de tout repos pour Barry Allen et ses acolytes avec d’abord une première partie, sous-titrée Blood and Truth, plaçant Barry Allen face au Dr Ramsey Rosso (Sendhil Ramamurthy) qui est aussi le méchant Bloodwork (Sendhil Ramamurthy. Ce dernier a l’ambition de changer les lois de la nature en mettant fin à la mort, rien que cela. Il donnera du fil à retordre à l’équipe avant que l’Arrowverse soit bouleversé dans le cross-over évènemential Crisis on Infinite Earths marquant la fin d’Arrow.

L’après-Crise est alors un nouveau chapitre pour cette saison 6 de The Flash, intitulé Reflections and Lies qui nous introduit à Sue Dearbon mais aussi au Dr. Eva McCulloch et nous entraine dans le Mirrorverse. Cette intrigue ne trouve pas sa conclusion dans cette saison, le tournage ayant été stoppé avant la fin à cause de la pandémie.

Trailer et Casting

Naturellement, au casting de cette saison 6 de The Fash, nous retrouvons Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdes, Danielle Panabaker, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Danielle Nicolet et Hartley Sawyer. Cavanagh nous introduira à une nouvelle version de Harrison Wells qui sera cette fois une sorte d’aventurier, en plus de tenir le rôle du personnage « Pariah » dans le crossover dans lequel on retrouver par ailleurs une fois de plus John Wesley Shipp dans le rôle de Jay Garrick.

Une saison 7 pour The Flash ?

Barry Allen a continué sa course sur The CW dans une saison 7 se composant de 18 épisodes qui s’est conclu en juin dernier.

La série a été renouvelée pour une saison 8 qui sera diffusée à partir du 16 novembre sur la chaine américaine.

