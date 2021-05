The Flash Saison 7 : Tom Cavanagh et Carlos Valdes quittent la série

The Flash a déjà été renouvelée pour une saison 8, et on sait maintenant que celle-ci se fera sans Tom Cavanagh et Carlos Valdes.

Le network américain vient en effet d’officialiser ses deux départs de la série, annonçant ainsi que Carlos Valdes, l’interprète de Cisco fera sa dernière apparition dans la série dans le final de la saison 7.

Pour Tom Cavanagh, qui joue les différentes versions de Harrison Wells, ainsi qu’Eobard Thawne/Reverse-Flash, ce dernier n’est déjà plus régulier sur la série. La dernière apparition de l’acteur en tant que régulier sur la série a eu lieu dans l’épisode 3 de la saison 7 qui bouclait en vérité les intrigues de la saison 6 (et qui se trouve en saison 7 pour cause de pandémie). Après cela, l’acteur a le statut de guest star récurrente, mais il n’a pas refait à ce jour une apparition dans la série. L’acteur devrait apparaitre dans l’épisode du 11 mai, l’épisode 9, et il n’y a pas plus d’informations sur sa participation dans la suite de la saison. Il n’y a pas de plan pour que l’acteur continue au-delà de la saison 7, mais la porte est ouverte, tout comme pour Carlos Valdes, pour des apparitions en guest stars.

Tom Cavanagh et Carlos Valdes étaient tous deux présents dans The Flash depuis son lancement en 2014. Il ne s’agit pas pour autant de départs prenant les fans pleinement par surprise. Des rumeurs sur le départ de Valdes circulent depuis la saison précédente, tandis qu’il avait été plus ou moins évoqué que Cavanagh avait en effet fait ses adieux. La situation restait confuse, entre la pandémie, la traditionnelle absence du personnage dans les premiers épisodes d’une saison (décalée présentement) et la non-confirmation de l’équipe créative. Cela est donc maintenant officiel.

La distribution de The Flash ne va pas pour autant diminuer, la série introduisant cette saison Bart Allen, qui sera ici le futur fils de Barry et Iris (incarné par Jordan Fisher). Par ailleurs, Jessica Parker Kennedy reprendra son rôle de Nora Allen pour le 150e épisode de la série (à savoir l’épisode 18 de cette saison 7).

