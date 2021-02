The Flash Saison 7 : Barry reprend son combat contre le Maître des Miroirs, en mars sur The CW et dès maintenant dans le trailer

L’homme le plus rapide au moins va bientôt reprendre sa course sur The CW pour une saison 7 de The Flash, qui sera diffusée à partir du 2 mars 2021 sur la chaine américaine et qui se dévoile dès aujourd’hui avec une bande-annonce.

Pour rappel, le COVID-19 a interrompu le tournage de la saison 6 de The Flash qui n’a pu dès lors terminer l’intrigue autour de la Dr. Eva McCulloch, aka Mirror Master. Les trois premiers épisodes de la saison 7 correspondent ainsi à ceux de la précédente saison et serviront assurément à mener à bien le combat de la Team Flash contre Mirror Master avant de lancer le nouvel arc et de nous introduire un nouvel ennemi pour The Flash.

Cette saison sera marquée également par le départ de Ralph Dibny. Si l’acteur a été viré, le personnage a l’avantage de pouvoir changer d’apparence nous assurant sa présence sous une certaine forme pour que les scénaristes puissent boucler sa storyline et lui offrir des adieux, si on peut dire. Ce départ n’entraine pas celui de Sue Deaborn qui interagira avec la Team Flash par la suite.

The Flash saison 7 met à l’affiche Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Danielle Nicolet, Efrat Dor, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Brandon McKnight et Kayla Compton.

