The Flash Saison 7 : Le combat de Barry Allen contre Mirror Mistress se poursuit dans le trailer, et en 2021 sur The CW

Alors que The Flash fait partie des séries ayant obtenu le feu vert pour reprendre le tournage à Vancouver, la saison 7 se dévoile déjà à l’aide d’un trailer mis en ligne à l’occasion de la DC FanDome.

Lorsque la production pour la saison 6 de The Flash fut interrompue, l’équipe avait déjà commencé à filmer l’épisode 20 et ce sont donc des images de cet épisode qui seront utilisées dans la saison 7 et qui sont aujourd’hui dévoilées.

Pour rappel, Eva McCulloch (aussi connue sous le nom de Mirror Mistress) a quitté le Mirrorverse et a accusé Sue Dearbon du meurtre de son mari. L’équipe du Flash vient donc de perdre une bataille et Barry réunit ainsi les membres pour se préparer à la suite — sans Ralph, rappelons-le, l’acteur Hartley Sawyer ayant été renvoyé de la série entre deux saisons.

Le trailer nous expose alors Eva au contrôle de la situation et Barry en manque de vitesse pour combattre son ennemie. Alors que l’esprit d’Iris est affecté par son expérience dans le Mirrorverse, Cécile se retrouve face à Rosa Dillon aka Top (Ashley Rickards), que l’on n’a pas revue depuis la troisième saison.

Naturellement, The Flash saison 7 n’arrivera pas sur The CW avant 2021.

