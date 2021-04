The Flight Attendant Saison 1 : Kaley Cuoco est une hôtesse de l’air sous tension, dès ce soir sur Warner TV

Après avoir trouvé le succès sur HBO Max, The Flight Attendant prend son envol en France. La série mettant en scène Kaley Cuoco dans la peau d’une hôtesse de l’air sous tension est ainsi diffusée sur Warner TV à partir de ce mardi 27 avril avec deux épisodes par semaine, et en replay.

Développée par Steve Yockey (Supernatural) et déjà renouvelée pour une saison 2, The Flight Attendant est une adaptation en série du roman à succès du même nom écrit par Chris Bohjalian qui fut publié en 2018 — et qui est encore inédit en France.

Quelque part dans le ciel, une rencontre. Comme il en arrive tant, ou presque. Celle d’une hôtesse de l’air, Cassie (Kaley Cuoco), et d’un passager de business class, un dénommé Alex. Cassie est portée sur la bouteille et passe souvent la nuit avec des inconnus de passage. Pour une escale à Bangkok, Alex fera parfaitement l’affaire, ils passent donc la nuit ensemble. Problème : lorsque Cassie se réveille le lendemain, c’est à côté d’un Alex à la gorge tranchée.

Elle n’a plus que des fragments de souvenirs. Est-elle coupable ? Que s’est-il réellement passé ? Était-ce une bonne idée de nettoyer la scène du crime et de mentir au FBI. C’est le début d’une course effrénée en quête de la vérité !

Au casting de The Flight Attendant saison 1, Kaley Cuoco est entourée par Michelle Gomez, Michiel Huisman, Colin Woodell, Rosie Perez, Zosia Mamet, Merle Dandridge, Griffin Matthews et T. R. Knight.

