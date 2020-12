Une saison 2 pour The Flight Attendant, Kaley Cuoco fera un second voyage turbulent sur HBO Max

Alors que la première saison s’est achevée cette semaine, HBO Max ne perd pas un instant pour confirmer que l’histoire ne s’arrêtera pas là. Une saison 2 de The Flight Attendant a été officiellement commandée.

Comme beaucoup de séries proposées sur les services de streaming, il était difficile de déterminer si The Flight Attendant, étant basé sur le roman du même nom écrit par Chris Bohjalian, devait être une mini-série ou non. Il n’y a donc plus aucun doute à ce sujet grâce à ce renouvellement encouragé par la popularité grandissante du show d’une semaine à l’autre.

Développée par Steve Yockey (Supernatural), The Flight Attendant nous raconte l’histoire se centre sur Cassie Bowden (Kaley Cuoco), une hôtesse de l’air qui se réveille dans une chambre d’hôtel à Dubaï au côté d’un cadavre. Incapable de se souvenir des évènements de la veille, elle décide de rejoindre ses collègues à l’aéroport comme si rien ne s’était passé. À New York, elle doit faire face à des agents du FBI et elle commence à se demander si elle pourrait être une meurtrière.

Au niveau du casting, Kaley Cuoco est accompagnée en saison 1 par Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin Matthews et Nolan Gerard Funk.

Terminons en signalant que la première saison de The Flight Attendant sera diffusée en 2021 sur Warner TV en France.

