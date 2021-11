The Gilded Age Saison 1 : La série se dévoile avec un teaser à deux mois du lancement

Alors que l’on pourra retrouver la famille Crawley l’an prochain dans le second film de Downton Abbey, Julian Fellowes redonnera également vie à l’âge doré américain l’année prochaine sur HBO avec la série The Gilded Age. Cette dernière sera diffusée à partir du 24 janiver 2022 sur la chaine payante américaine, et dans la foulée en France sur OCS.

De quoi parle The Gilded Age ?

L’histoire de The Gilded Age commence en 1882, avec la jeune Marian Brook quittant sa Pennsylvanie natale pour emménager chez ses tantes Agnes van Rhijn et Ada Brook suite à la mort de son père. Elle est accompagnée par la mystérieuse Peggy Scott, une ambitieuse écrivaine qui vient tout juste de terminer son éducation.

Rapidement, Marian doit apprendre à naviguer au milieu de la haute société et se retrouve involontairement prise dans un conflit entre une de ses tantes, descendante de grande famille et ses voisins George, magnat des chemins de fer, et Bertha Russel, membres des nouveaux riches

La distribution de The Gilded Age

Cette première saison de The Gilded Age sera comprise de 10 épisodes et mettra donc en scène Louisa Jacobson dans la peau de Marian, et Christine Baranski (The Good Fight) et Cynthia Nixon (Sex and The City) dans celui de ses tantes. Carrie Coon et Morgan Spector forment quant à eux le couple Russell et Denée Benton interprète Peggy Scott.

Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel et Jack Gilpin complètent la distribution.