The Gilded Age Saison 1 : Rien n’est impossible pour un new-yorkais, en janvier sur HBO et OCS

HBO redonne vie à la période dorée avec The Gilded Age, série historique de Julian Fellowes (Downton Abbey) qui met en scène un conflit de classe sociale à une période de croissance économique, et plus spécifiquement celui entre anciens et nouveaux riches, à partir du 24 janvier 2022 aux Etats-Unis (et dès le 25 janvier sur OCS).

De quoi parle The Gilded Age ?

Nous sommes en 1882. La jeune Marian Brook quitte sa Pennsylvanie natale pour tenter sa chance à New York City après la mort de son père pour vivre avec ses tantes Agnes van Rhijn et Ada Brook. Accompagnée de son amie Peggy Scott, écrivaine en herbe en quête d’un nouveau départ.

À son corps défendant, Marian se retrouve au beau milieu d’un conflit entre une de ses tantes, descendante de grande famille et ses voisins George et Bertha Russel. Lui est un impitoyable magnat des chemins de fer, tandis que sa femme, tout aussi ambitieuse, l’accompagne dans ses projets. Dans un monde en pleine révolution, Marian devra choisir son camp : Suivre les règles dues à son rang, ou bien créer son propre chemin ?

La distribution de The Gilded Age

Cette première saison de The Gilded Age sera comprise de 10 épisodes et mettra donc en scène Louisa Jacobson (fille de Meryl Streep) dans la peau de Marian, et Christine Baranski (The Good Fight) et Cynthia Nixon (Sex and The City) dans celui de ses tantes. Carrie Coon et Morgan Spector forment quant à eux le couple Russell et Denée Benton interprète Peggy Scott.

Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel et Jack Gilpin complètent la distribution.