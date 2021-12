The Girl Before (La Fille d’Avant) : Thriller psychologique avec Gugu Mbatha-Raw et David Oyelowo, ce soir sur BBC One

Avant que l’année ne se termine, BBC One nous propose un nouveau thriller psychologique en compagnie de Gugu Mbatha-Raw et David Oyelowo qui commence ce soir et qui est diffusée sur quatre soirées consécutives, jusqu’à mercredi. Pas encore d’information sur la diffusion française.

De quoi parle The Girl Before ou La Fille d’Avant ?

The Girl Before est un thriller en 4 épisodes créé et scénarisé par J.P. Delaney qui adapte présentement son propre roman, publié en France sous le titre La Fille d’Avant.

L’histoire se centre sur Jane, une femme qui chercher à tourner la page après un le drame éprouvant qu’elle vient de vire. Lorsqu’elle découvre le One Folgate Street, elle est immédiatement conquise par cette maison ultramoderne et minimaliste. Mais, pour la louer, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par son architecte, Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant. Notamment répondre régulièrement à des questionnaires intrusifs.

Jane apprend bientôt qu’Emma, la locataire qui l’a précédée, lui ressemble étrangement et a connu une fin tragique. Irrémédiablement, Jane s’engage sur la même voie, fait les mêmes choix, croise les mêmes personnes… et ressent la même terreur que la fille d’avant.

The Girl Before met donc à l’affiche Gugu Mbatha-Raw dans la peau de Jane et David Oyelowo dans le rôle d’Edward. Ils sont entourés par Jessica Plummer et Ben Hardy.